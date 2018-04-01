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Волонтеры и воспитанники интерната "Горизонт" вместе сделали весенний букет

08:23 01 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - colady.ru

Воспитанники школы-интерната "Горизонт" и волонтеры тюменской общественной организации "Тепло души – детям сиротам" провели совместный урок по изготовлению цветов из бумаги.

Так ребята решили приближать наступление долгожданной весны. Как отмечают организаторы урока, букет, который вместе собрали волонтеры и дети, получился ярким, пышным и по-настоящему весенним.

"Проведенный мастер-класс был направлен на развитие мелкой моторики у детей, – отмечают в волонтерской организации. – Действительно, пальчиками пришлось поработать ребятам немало, количество согнутых лепесточков даже не взялись считать".

После мастер-класса волонтеры напоили детей чаем с бутербродами. Такая форма общения неравнодушных тюменцев и детей, проживающих в интернате "Горизонт", становится традиционной, отмечают в "Тепло души – детям сиротам".

Всех желающих присоединиться к команде волонтеров приглашают в группу. Встречи с детьми из "Горизонта" и дома для сирот в селе Борки проходят еженедельно по выходным, пишет "Вслух.ру". 

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