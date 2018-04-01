На тюменском заводе установили уникальный станок

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Новый станок, который по своим характеристикам пригоден даже для применения в аэрокосмической промышленности, нустановили на тюменском заводе "Профмодуль".

Как рассказал немецкий партнер по бизнесу Клаус Шольц, это не только расширяет производственные мощности, но и повышает надежность исполнения заказов.

"Фрезерный станок предназначен для обработки средних и мелких корпусных деталей, а также плоскостей и деталей сложной формы. Он широко применяется в производстве автомобильных запчастей, пресс-форм, клапанов, строительной техники, IT-оборудования, оптической аппаратуры, медицинского оборудования, оборудования для нефтегазового комплекса а также в аэрокосмической промышленности. Все это вместе взятое позволяет нашему предприятию выйти на новый уровень в импортозамещении", - пояснил Клаус Шольц.