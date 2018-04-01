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Родители Тюменского района общаются в неформальной обстановке

11:24 01 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

В Тюменском районе создали Совет родителей, реализуются проекты "Школа молодых родителей" и "Шаг навстречу", проводят районные конференции с привлечением родительской общественности.

С недавних пор в Винзилинской школе им. Г.С. Ковальчука действует родительский клуб "По интересам". Он открылся по инициативе администрации школы при поддержке местной общественной организации Тюменского района "Совет родителей". Как отмечают организаторы, а среди них Марина Меринова и Елена Дик, заместители директора Винзилинской школы, родительский клуб "По интересам" - не родительское собрание, не тренинг, не лекция или семинар, скорее, дискуссионная площадка для диалога по обозначенной проблеме.

Встречи в родительском клубе проходят в форме бесед, творческих мастерских и деловых игр. Прийти сюда может любой желающий родитель школьника или воспитанника детского сада. Неформальные встречи – отличная возможность узнать что-то новое о развитии ребенка, получить ответы на волнующие вопросы и отдохнуть от домашних забот в хорошей компании за чашкой чая.

"Любое мероприятие, проводимое в клубе, построено с учетом интересов и потребностей родителей", – отмечает председатель местной общественной организации Тюменского района "Совет родителей" Евгения Цапаева. 

В Янтыковской школе - "Профессии наших родителей", где учащиеся узнают о работе своих домочадцев. Проект носит профориентационный характер. Здесь же в Янтыке создан хор "Мамы и дочки". По вечерам в помещении школы разучиваются песни, проводятся "Деревенские посиделки", на которых дети вместе со своими бабушками изучают традиции татарского языка, свою родословную, мастерят национальные костюмы, поют песни на татарском языке, пишет "АиФ - Западная Сибирь". 

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