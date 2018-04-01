Названы победители геологической олимпиады школьников

Фото ИА "Тюменская линия"

Сибирская геологическая олимпиада школьников проходила в Новосибирске в конце марта. Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской обалсти Евгения Самохвалова, в рамках олимпиады проходили два конкурса.

На заочном ребята представляли собственные исследования. Очный включал отборочный тур - собеседования и письменные задания, допуск к которым получили наиболее эрудированные в области геологии школьники.

В дни очного конкурса ребята посетили Центральный сибирский геологический музей, палеонтологический музей, слушали познавательные лекции по геологии.

В результате победителем соревнований по нефтегазовой геологии стал Кирилл Кельтман из школы №92, третье место в этой номинации занял Владимир Князев из школы №43. Дипломами второй степени отметили теоретические знания Александра Меньшикова из лицея №81 и Владимира Князева из школы №43. Дипломы третьей степени завоевали Артем Зарубин из школы №5, Кирилл Кельтман из школы №92, Валерия Кондрашова из лицея №34, Татьяна Сизова из школы №40.

Кроме этого поощрительными призами за письменную работу отметили Ивана Князева. Грамоты и благодарности за активное участие в олимпиаде получили Богдан Дианский (школа №43) и Вячеслав Брит (школа №63).

Добавим, что победители олимпиады, которые в этом году оканчивают школу, при поступлении на геолого-геофизический факультет Новосибирского государственного университета получают дополнительные 5 баллов к сумме баллов ЕГЭ, пишет "Мегатюмень".