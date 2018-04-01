Тюменские хирурги помогли 80-летней жительнице Екатеринбурга вернуться к полноценной жизни

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Торакальные хирурги тюменской "Областной клинической больницы № 1" успешно выполняют уникальные операции, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Например, одни из самых сложных операций в торакальной хирургии - операции по поводу повреждения трахеи – выполняют лишь несколько клиник в стране. Оценив высокие результаты лечения подобных заболеваний в тюменской клинике, дочь 80-летней пациентки из Свердловской области обратилась за помощью к врачам "ОКБ № 1".

"Мама не могла ни есть, ни дышать нормально. Врачи нашей больницы подсказали обратиться в Тюмень", - поделилась дочь пациентки. Для оперативной оценки состояния пациентки применили возможности телемедицины. После онлайн консилиума с участием специалистов "ОКБ № 1" и их свердловских коллег, женщину доставили в Тюмень.

Реконструктивную операцию по поводу трахеопищеводного свища выполнил торакальный хирург Игорь Бродер. Он успешно разрешил самую сложную задачу – правильно воссоздать стойкие стенки трахеи и пищевода, уделив особое внимание возвратным нервам, чтобы пациентка смогла говорить и глотать.

Операция прошла под контролем современного эндоскопического оборудования.

Уже на третий день женщина чувствовала себя лучше и смогла нормально пить.

"Лечение подобных сложных заболеваний возможно только в многопрофильной клинике, обладающей современным оборудованием. Мы рады, что можем подключить к лечению пациента специалистов разных медицинских профилей: хирургов, реаниматологов, диагностов", - отметил главврач "ОКБ № 1" Сергей Ярцев.