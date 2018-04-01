VR-спектакль "В поисках автора" увидят в Архангельске

VR-спектакль "В поисках автора", фото из группы Медиаполиса в социальной сети

В Архангельске проходит XIV музыкально-театральный фестиваль "Европейская весна". С 30 марта по 15 апреля в рамках конкурсной программы Молодежный театральный центр "Космос" представит VR-спектакль "В поисках автора".

В этом году "Европейская весна" – будет исключительно театральной. В течение двух недель зрители увидят классические театральные постановки, моноспектакль, мюзикл и VR-спектакль. Вместе с МТЦ "Космос" на сценах фестиваля выступят такие коллективы как ТЮЗ им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург) и мастерская Владимира Меньшова и Веры Алентовой (ВГИК, Москва).

"На фестиваль едем именно с этой постановкой, потому что это первый в своём роде VR-спектакль. До этого были попытки различных коллабораций, но "В поисках автора" – первый полноформатный спектакль, – рассказывает руководитель VR-спектакля "В поисках автора" Виктория Заворотчева, – "Европейская весна" является одним из основоположников театральных фестивалей в стране. На фестивале не разделяют участников на молодёжные и драматические театры. Жители Архангельска увидят спектакли, которые прошли строгий заочный отбор".

Напомним, VR-спектакль – это формат, который объединяет театр и кино. Спектакль рассчитан на 30 человек, пишет "Мой портал".