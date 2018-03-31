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Тюменские юниоры вошли в топ-10 Союза биатлонистов России

14:48 31 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Топ-10 СБР. Фото пресс-службы областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой

Четырнадцать спортсменов Тюменской области вошли в десятку лидеров рейтинга Союза биатлонистов России по итогам  зимнего сезона 2017-2018 гг.

Об этом сообщила пресс-служба областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н.Носковой. Они дополнили, все спортсмены являются их воспитанниками и выпускниками. 

Среди юношей 18-19 лет второе место занял Андрей Вьюхин, на третьей позиции Алексей Огорелков, на четвертой  ̶  Денис Таштимеров. Напомним, что в спортивной копилке молодых людей целая россыпь наград с первенства мира в Эстонии 2018 года. Роман Рассказов, Вячеслав Шелепов вошли в первую десятку, а возглавил рейтинг Михаил Первушин, выступающий за Москву. У девушек Дарья Сидорова и Ксения Шнейдер попали в топ-10.

Эмма Тимербулатова стала второй среди юниорок 19-21 года, Екатерина Санникова и Ксения Жужгова держатся в первой десятке. Первое и третье места соответственно занимают Полина Шевнина и Ирина Казакевич из Свердловской области.

У юниоров Вячеслав Малеев на четвертом месте, Вадим Истамгулов, Сергей Демичев и Илья Новопашин в десятке. Первую позицию занимает Игорь Малиновский, представляющий Омскую область, за ним расположился Василий Томшин из Санкт-Петербурга, тройку замыкает москвич Саид Каримулла Халили.

Всего в рейтинге представлено 53 и 48 юношей и девушек, 46 юниоров и 47 юниорок. С полными результатами можно ознакомиться на сайте Союза биатлонистов России

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Теги: биатлон , рейтинг , спорт , спортивные школы

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