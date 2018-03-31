Юные инспекторы Тобольска отпраздновали юбилей

Автоинспекция. Фото пресс-службы Тобольского ГИБДД

Тобольские школьники получили удостоверения юных инспекторов движения в честь 45-летия образования отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) в Тобольске.

На региональной эстафете ЮИД "Я соблюдаю ПДД – соблюдай и ты!" в Центре детского технического творчества прошел городской слет юных инспекторов движения ребята встретились с ветераном Госавтоинспекции, стоявшей у истоков ЮИДовского движения в Тобольске, Любовью Мамеевой. Она рассказала школьникам о мероприятиях безопасности, проводимых в 90-ые годы.

Дети посмотрели видеоролик о буднях юных инспекторов в наши дни: многие ребята узнавали на экране себя и очень этим гордились. Запомнилось ребятам вручение удостоверений юного инспектора движения, а также флешмоб у Сквера Победы.

С растяжками и плакатами по безопасности на дорогах, более 100 ребят выстроились вдоль улицы Ремезова. Выкрикивая речевки и лозунги, дети призывали водителей и прохожих соблюдать меры самосохранения при управлении автотранспортом и переходе проезжей части. Водители приветствовали участников флешмоба звуковыми сигналами, а пешеходы, останавливаясь, приветствовали детей, сообщает пресс-служба тобольской Госавтоинспекции.