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Китайская компания-стартапер инвестирует в разработку и выпуск электромобилей

18:27 01 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
s.auto.drom.ru

Молодая китайская компания Singulato Motors, специализирующаяся на выпуске электромобилей, объявила о своих планах в следующие пять лет инвестировать 15 млрд юаней (2,39 млрд долларов США) в промышленный центр города Сучжоу в Восточном Китае. Об этом сообщает ИА "Синьхуа".

В ближайшие пять лет Singulato Motors построит в городе международный центр исследований и разработок и наймет от 2 до 3 тыс. специалистов, которые будут заниматься передовыми технологиями, такими, как автономное управление.

В Сучжоу также откроется база по производству высококачественных компактных автомобилей компании. В 2016 году Singulato Motors приняла решение построить завод по производству средне- и крупногабаритных машин в городе Тунлин.

Компания Singulato Motors была создана в декабре 2014 года, в сфере ее интересов - автомобили на новых источниках энергии, интеллектуальные автомобильные системы и облачные сервисы для автомобилей.

Соб. инф.

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