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Первая неделя апреля порадует тюменцев теплом

14:41 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Весна. Фото с сайта newstracker.ru.

Наступившая неделя со 2 по 8 апреля в Тюмени будет по-весеннему теплой.  

По данным центра Фобос, 2 и 3 апреля днем воздух будет прогреваться до плюс 3 градусов, ночью будет до минус 7. В эти дни возможны небольшие осадки. Погоду в эти дни будет определять тыловая часть циклона, куда из Арктики будут проникать отдельные массивы снеговых облаков и холодный воздух.

4 и 5 апреля будет теплее. Днем синоптики обещают до плюс 4 градусов, ночью - от 0 до минус 2 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Теплая погода сохранится и в выходные. 6,7 и 8 апреля днем столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла. В ночные часы ожидается 0 градусов.

По народному календарю 2 апреля – день Фотиния Самарянка. В этот день особое поклонение льну: с утра выносились из домов на улицу красочные льнотканные изделия, развешивались на заборах, воротах, калитках, рушниками украшали ветви берез. 

Любовь Голышева

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Теги: погода

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