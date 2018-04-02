up

2.04.2018 понедельник

USD 57,2649

EUR 70,5618

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

3 апреля - события дня

17:59 02 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики 142) начнется I межрегиональный форум "Российские технологичные компании: путь к успеху".

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "IX Юридическая неделя в Тюмени".

В Тюмени в 10 часов в Институте геологии и нефтегазодобычи (ул. Мельникайте, 70) начнется встреча школьников в рамках проекта "Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция на тему: "О работе Общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Опыт участия в движении "Молодые профессионалы". 

В Тюмени в СК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по баскетболу (1 группа) в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В Тюмени в областном управлении Роспотребнадзора и в центре гигиены и эпидемиологии области будет работать горячая линия, посвященная вопросам здорового образа жизни. Получить консультации можно по телефонам: (3452) 69-67-94, (3452) 68-48-94.

Этот день в мире:

1502 - началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

1836 - принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги – от Санкт-Петербурга до Павловска через Царское Село - Царскосельской железной дороги.

1885 - немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель - в половину лошадиной силы.

1910 - впервые покорена высочайшая вершина Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске.

1932 - русский хирург Юрий Вороной проводит первую в мире операцию по пересадке почки.

1975 - американец Бобби Фишер лишен звания чемпиона мира по шахматам за отказ защищать свое звание в поединке с Анатолием Карповым.

1979 - Пекин официально объявляет о своем намерении не продлевать Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанный в 1950 Сталиным с Мао Цзэдуном.

1987 - в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения вводится запрет на курение.

2000 - самый богатый человек планеты американский бизнесмен Билл Гейтс из-за резкого падения акций "Майкрософта" теряет 12 млрд долларов, при этом устанавливая рекорд - его состояние уменьшалось на 4,7 млн в секунду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

18:23 Солнечную электростанцию построят в Саудовской Аравии
18:11 Тюменские ученые назвали сроки образования газового бугра на Ямале 
17:59 3 апреля - события дня
17:47 У жителя Салехарда конфисковали катер за ловлю сибирского осетра
17:36 Тюменский клуб инклюзивного общения проведет необычную выставку
17:25 В Тобольске открылась тематическая школа "Код будущего-2035"
17:15 Рослесхоз прогнозирует в мае высокий уровень пожарной опасности в тюменских лесах
17:04 В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам
16:53 Волонтеры в Тюмени раздадут георгиевские ленточки на военных автомобилях
16:42 Победители "Поющего города" едут в Тобольск и "Жемчужину Сибири"
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Беларусь и Тюменская область связаны исторически и духовно

Владимир Якушев: Россия гордится трудовыми подвигами геологов

Пошаговые инструкции выхода на экспорт разработали для предприятий региональные власти

Политика

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Тюменские депутаты поддержали закон о земельной амнистии

Экономика

Тюменская компания получит заем Фонда развития промышленности

Китайская компания-стартапер инвестирует в разработку и выпуск электромобилей

В Западную Сибирь идет баженовская свита

Общество

Солнечную электростанцию построят в Саудовской Аравии

Тюменские ученые назвали сроки образования газового бугра на Ямале 

3 апреля - события дня

Спорт

Старт областной зарядке дадут на Цветном бульваре

Футболисты "Тюмени" прервали серию неудач

Скалолазы из разных регионов страны в Тюмени поборются за Кубок России

Происшествия

У жителя Салехарда конфисковали катер за ловлю сибирского осетра

В Тюменском районе призывника оштрафовали на сто тысяч рублей

На Ямале водитель Нивы сбил насмерть пешехода
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+