3 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики 142) начнется I межрегиональный форум "Российские технологичные компании: путь к успеху".

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "IX Юридическая неделя в Тюмени".

В Тюмени в 10 часов в Институте геологии и нефтегазодобычи (ул. Мельникайте, 70) начнется встреча школьников в рамках проекта "Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция на тему: "О работе Общественного совета при департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Опыт участия в движении "Молодые профессионалы".

В Тюмени в СК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по баскетболу (1 группа) в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В Тюмени в областном управлении Роспотребнадзора и в центре гигиены и эпидемиологии области будет работать горячая линия, посвященная вопросам здорового образа жизни. Получить консультации можно по телефонам: (3452) 69-67-94, (3452) 68-48-94.

Этот день в мире:

1502 - началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

1836 - принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги – от Санкт-Петербурга до Павловска через Царское Село - Царскосельской железной дороги.

1885 - немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель - в половину лошадиной силы.

1910 - впервые покорена высочайшая вершина Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске.

1932 - русский хирург Юрий Вороной проводит первую в мире операцию по пересадке почки.

1975 - американец Бобби Фишер лишен звания чемпиона мира по шахматам за отказ защищать свое звание в поединке с Анатолием Карповым.

1979 - Пекин официально объявляет о своем намерении не продлевать Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанный в 1950 Сталиным с Мао Цзэдуном.

1987 - в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения вводится запрет на курение.

2000 - самый богатый человек планеты американский бизнесмен Билл Гейтс из-за резкого падения акций "Майкрософта" теряет 12 млрд долларов, при этом устанавливая рекорд - его состояние уменьшалось на 4,7 млн в секунду.