В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

minpromtorg.gov.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июля внести поправки в законодательство РФ, направленные на ужесточение административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции, сообщается на сайте Кремля.

Также кабмин РФ должен принять меры контроля за оборотом продукции "сыроподобного типа". Доклад по этому поручению необходимо представить до 15 июня, далее – раз в полгода.