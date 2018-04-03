Половина фильмов в российских кинотеатрах - отечественного производства

Половина фильмов в российских кинотеатрах - отечественного производства. Фото с сайта ivi.ru

Доля российского кино по итогам первых трех месяцев 2018 года составила рекордные 48,9%. За аналогичный период прошлого года, ставшего самым успешным для отечественного кинематографа, доля составляла 31,3%, в 2016 году она равнялась 26,1%, свидетельствуют данные Фонда кино.

Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов в первом квартале 2018-го составили 7,6 млрд рублей — это больше, чем российское кино собрало за весь 2015 год, а также на 50% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Кроме того, это на 4 млрд рублей больше, чем отечественные фильмы получили в первые три месяца Года российского кино. Напомним, что в 2016 году они заработали 3,5 млрд рублей.

Количество зрителей российских картин также превысило показатели прошлых лет. За первый квартал текущего года фильмы отечественного производства посмотрели 31 млн человек, что на 117% больше, чем в 2016-м (в 2017-м эта цифра равнялась 20,2 млн, а в 2016-м — 14,3 млн зрителей).

Лидером национального проката стала картина "Движение вверх", обеспечившая 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% от сборов российского кино. Вторую строчку занимает российский фильм "Лёд", на счету которого 9% всего национального бокс-офиса 2018 года и чуть более 19% кассовых сборов российского кино. Эти ленты наряду с фильмами "Три богатыря и принцесса Египта", "Я худею" и "Елки новые" также вошли в топ-10 самых кассовых фильмов первого квартала 2018 года.

Примечательно, что более четверти кассовых сборов российского кино за первые три месяца 2018-го были обеспечены фильмами, снятыми режиссерами-дебютантами. Помимо уже упомянутой картины "Лёд", это "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", "Скиф", "Чудо-юдо" и другие. В итоге дебютные фильмы за первый квартал текущего года посмотрело в кинотеатрах больше зрителей, чем за весь 2017 год.