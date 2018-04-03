Тюлени заступают на военную службу в Мурманске

Тюленей определили на службу в армию – животных на "отлично" научили обнаруживать мины, вести разведку и поиск водолазов-диверсантов, обследовать днища кораблей и подводных трубопроводов. Изучали, исследовали и работали с животными в Мурманском морском биологическом институте Кольского научного центра Российской академии наук.
Научная работа "Использование морских млекопитающих в служебных целях" не имеет мировых аналогов. Она посвящена физиологии морских млекопитающих, изучению их поведенческих реакций и использованию для решения задач оборонного комплекса страны. Эксперименты с животными и их исследования начались еще в 1981 году. В результате ученые открыли, что местные тюлени ответственно и достаточно четко выполняют команды. При этом они отличаются повышенной скоростью выполнения поставленных задач в отличие от тихоокеанских морских котиков, сивучей, нерпы и морского зайца.
Тюлени, как и дельфины южных морей, быстро вырабатывают устойчивые навыки, необходимые для работы. Они обладают сенсорными способностями (слух и зрение), которые позволяют обнаруживать объекты на значительных дистанциях. Кроме того, у них выявили уникальные свойства: они могут погружаться на большие глубины и развивать под водой высокую скорость. К примеру, тюлени без особых усилий плывут за катером со скоростью до 35-40 км/ч.
Ученые продолжают вести исследования животных, которые важны и для фундаментальной науки, и для практического их применения на службе человеку. Отметим, что первым использовать тюленей в военных целях предложил известный дрессировщик Владимир Дуров еще в начале прошлого века. Тогда в Москве был оборудован секретный бассейн, где проходили обучение ластоногие бойцы по обезвреживанию мин, сообщает ИА "Метевести".
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