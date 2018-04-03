4 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменскую область с официальным визитом посетит делегация Павлодарской области Республики Казахстан.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Алексея Федосенко "Оказание государственных услуг населению Центром лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется форум "Поступай правильно!" для детей-инвалидов, учащихся в старших классах, и членов их семей, включающий в себя работу площадок учреждений профессионального образования и бизнес-структур.

В Тюмени в 15 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется заседание общественной молодежной палаты при думе Тюменского муниципального района IV созыва.

В Тюмени в 16 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) откроется выставка "Такая вот история…".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по баскетболу в зачет XXI Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по мини-футболу в зачет XVI спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж) начнется пресс-конференция "Ершовские дни-2018" в Ишиме и Ишимском районе".

Этот день в истории:

1147 - впервые в летописи упоминается о Москве.

1500 - португальский мореплаватель Педру Кабрал открыл Бразилию, приняв ее за остров.

1753 - указом императрицы Елизаветы Петровны в России отменяется смертная казнь.

1785 - английский изобретатель Эдмунт Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1850 - Лос-Анджелес получил статус города.

1949 - США, Канада и десять стран Западной Европы подписали акт о создании Организации Североатлантического договора. Так появилось НАТО (North Atlantic Treaty Organization).

1972 - Москва отказала в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

1984 - состоялась передача в административное подчинение Ленинского райсовета народных депутатов Тюмени деревни Ожогина и поселка Суходольского Московского сельского совета Тюменского района.

1984 - состоялась передача в административное подчинение Центрального района Тюмени Березняковского сельского Совета и рабочего поселка Мелиораторов Тюменского района, в административное подчинение Калининского района Тюмени - Матмасовского сельского совета, Рощинского сельского совета и поселка Тараскуль Червишевского сельского совета.

1998 - в ЮАР соорудили шоколадное пасхальное яйцо высотой 7,65 м и весом 4,068 кг.