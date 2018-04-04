5 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в ДЮЦ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) начнется презентация программ летних лагерей дневного пребывания детей и подростков.

В Тюмени в 10 часов в Торгово-промышленной палате (ул. Советская, 61, 2 этаж, конференц-зал) начнется рабочее совещание по продвижению проекта "АГРО "За качество!", который в Тюменской области реализуется как проект с названием "Покупаем тюменское. Выбираем свежее", с руководством компании Х5 RETAIL GROUP и Тюменскими производителями продуктов питания.

В Тюмени в 10 часов в АН "Этажи" (ул. Ленина, 38/1) начнется пресс-завтрак с экспертом рынка недвижимости Ильдаром Хусаиновым "Завтрак в новостройках: развитие рынка Тюмени, проблемы и решения".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов от здания администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется пресс-тур, посвященный планам благоустройства скверов Ленинского округа.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 15 часов на заводе "Тюменьремдормаш" (ул. Производственная, 30) начнется встреча-экскурсия для школьников школы инженерного резерва.

В Тюмени в 16 часов в УК "Престиж и К" (ул. Пермякова, 68/1, офис 40) прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов проведет прием граждан, проживающих в Ленинском и Восточном округах, по вопросам соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

В Тюмени в 17 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики 34, 2 этаж, сцена концертного зала им. Ю. Гуляева) начнется пресс-подход пианиста Андрея Гугнина.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по баскетболу в зачет XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по мини-футболу в зачет XVI спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области.

В Тюменской области стартует социальная акция "Почтовая станция "Спасибо ветеранам!".

Этот день в истории:

1242 - Александр Невский разгромил немецких рыцарей на Чудском озере.

1753 - основан Британский музей.

1859 - Чарльз Дарвин отослал первые три главы "Происхождения видов" своему издателю.

1874 - в Вене прошла премьера оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь".

1876 - в Париже русский электротехник Павел Яблочков получил патент на "электрическую свечу".

1887 - умер художник Иван Крамской, основатель "Товарищества передвижников", один из основателей реалистического направления в русской живописи.

1910 - во Франции запрещены поцелуи на железной дороге.

1933 - Международный суд в Гааге признал Гренландию принадлежащей Дании.

1941 - СССР и Югославия подписали договор о дружбе и ненападении.

1943 - в составе Красной армии начала боевой путь эскадрилья французских летчиков "Нормандия".

1955 - Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

1961 - президент США Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы.

1970 - по решению руководства СССР останки Адольфа Гитлера и Евы Браун эксгумированы и уничтожены в 11 км от Магдебурга путем кремации.

1971 - "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи — Rolling Stone Records. Знаменитым стал торговый знак фирмы — высунутый язык.

1977 - начат выпуск знаменитого внедорожника ВАЗ-2121 "Нива".

1980 - СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск.

1986 - взрыв на дискотеке La Belle (Западный Берлин), инициированный руководством Ливии. От мощной бомбы три человека — два солдата армии США и девушка из Турции — погибли на месте, более 250 человек получили ранения.

1991 - Верховный Совет РСФСР предоставил Борису Ельцину чрезвычайные полномочия.

1991 - в Кубинке была сформирована одна из известных авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи".

1992 - Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии.

1993 - учреждение нефтяной компании "Лукойл".