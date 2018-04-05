Впервые в Ишимском районе пройдет фестиваль "Безруковский форпост"

Фестиваль народной культуры "Безруковский форпост" стартует в Ишимском районе в рамках празднования Ершовских дней 11 июня. Мероприятие начнется на родине великого сказочника Петра Павловича Ершова, автора произведения "Конек-Горбунок" в селе Ершово на школьной площади в 12 часов.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель главы Ишимского района Людмила Боровикова.

По ее словам, так фестиваль назван неслучайно, потому что село Ершово основано в конце XVIII века как Безруковский форпост Ишимской оборонительной линии, на которой служили сибирские казаки, они же строили и храм Петра Столпника.

На мероприятии предполагается работа различных площадок: мастеров, гастрономической, силовой, театральной, конной, фотографической и библиотечной. Сельские подворья из разных сел и деревень Ишимского района оформят свои локации в лучших традициях своей малой родины и проведут конкурс на лучшее блюдо из сибирской картошки.

Как рассказала заведующая музеем П. П. Ершова Надежда Проскурякова, на гастрономической площади гости праздника смогут отведать царской ухи по ершовским рецептам из трех котлов, а также кашу из топора. Будут представлены и многообразные блюда традиционной сибирской кухни.

Площадь мастеров "Торжок" предложит публике посетить мобильные сувенирные лавки и мастер-классы умельцев Ишима и Приишимья. На площади "Русская сила" пройдут показательные выступления по рукопашному бою. "Сибирский тракт" ждет у себя любителей покататься на лошадях. Театралам покажут спектакль "Конёк-Горбунок" ишимского театра "Зеркало".

"Не хочу открывать все карты, потому что какие-то вещи должны стать сюрпризами. Приглашаю всех на гостеприимную землю Ишимского района. Мы готовы принять всех желающих!", - подчеркнула Людмила Боровикова.

Инна Кондрашкина