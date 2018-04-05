6 апреля - события дня

В Тюмени в 9 часов 30 минут в МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8, стр. 1, конференц-зал) начнется мастер-класс "Современная эндоурология" с участием ведущего российского эндоуролога Алексея Мартова.

В Тюмени в 10 часов в Институте геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) начнется торжественное открытие регионального этапа студенческой лиги Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" среди участников трех направлений: электроэнергетика, нефтегазовое дело и нефтехимия.

В Тюмени в 10 часов в детском саду № 183 (ул. Радищева, 27, к. 2а) и в 11 часов в школе № 89 (ул. Малыгина, 8/1) начнется заключительный этап областного фестиваля-конкурса "Питание и здоровье".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса. Тема: "Итоги деятельности отрасли "Культура" за 2017 год. Перспективы развития и приоритетные задачи деятельности отрасли на 2018 год".

В Тюмени в 11 часов в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области (ул. Рижская, 45а, 2 этаж, конференц-зал) начнется брифинг руководителя ведомства Галины Шарухо. Тема "Всемирный день здоровья в 2018 году: "Здоровье для всех!".

В Тюмени в 11 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115, большой зал) начнется совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий района, финал конкурса "Трудовая династия".

В Тюмени в 12 часов на ул. Советской, 61 в актовом зале начнется подведение итогов и награждение победителей конкурса детских рисунков "Вода – бесценный дар природы".

В Тюмени в 15 часов центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) и областном Доме журналистов (ул. Осипенко, 81) начнется презентация книги "Сибирские татары. Из сокровищницы духовной культуры. Антология фольклора сибирских татар" с участием автора Фарита Юсупова.

В Тюмени в гимназии № 1 (ул. Крупской, 21) пройдет региональный этап конкурса юных чтецов "Живая классика".

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по мини-футболу в зачет XVI Спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2002-2003 гг.р.

В Тюмени в городском шахматном клубе пройдет первенство Тюменской области по шашкам, командное первенство Тюменской области по шашкам, областные соревнования "Чудо-шашки".

В Омутинском районе пройдут соревнования по шахматам в рамках зональных соревнований, губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

1748 - обнаружены руины Помпеи (Италия).

1818 - в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

1893 - в Солт-Лейк-Сити освящен самый большой в мире мормонский храм (23 тыс. 505 кв. м).

1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

1909 - американский исследователь Роберт Пири первым достиг Северного полюса.

1923 - в Москве открыт театр Моссовета.

1927 - ленинградская телефонная станция приступила к массовой установке телефонов-автоматов.

1930 - постановлением ЦИК СССР учреждены ордена Ленина и Красной Звезды.

1971 - "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи - Rolling Stone Records.

1985 - американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком с искусственным сердцем.