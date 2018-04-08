9 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики 34, сцена Концертного зала им. Ю.Гуляева, 2 этаж, главный вход) начнется на пресс-подход с пианистом Олегом Аккуратовым.

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтяник им. В. И. Муравленко" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.

В 17 часов 45 минут начнется пресс-подход для представителей СМИ. Участниками станут заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Жанна Садовникова, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер и исполняющая обязанности ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

В Ишиме пройдет первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2006-2007 гг.р. сезона 2017-2018 гг.

Этот день в истории:

1699 - царь Петр I издал указ "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".

1799 - английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа.

1866 - закон о гражданских правах предоставил всем жителям США, кроме индейцев, равные права.

1870 - Фридрих Вильгельм Ницше назначен на должность ординарного профессора в Базельском университете.

1930 - в Нью-Йорке впервые продемонстрирован публике видеотелефон (видеофон).

1963 - Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.

1966 - Ватикан отменил "Индекс запрещенных книг", существовавший более 400 лет. В этот индекс входили книги Бруно, Вольтера, Гоббса, Декарта, Дидро, Золя, Спинозы, Руссо, Жорж Санд, Юма и др.

1970 - Пол Маккартни заявил о разрыве отношений с Джоном Ленноном. В результате группа "Биттлз" прекратила свое существование.

1974 - в Керчи был спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".

1989 - американец Дуглас Энгелбарт удостоен почетного приза Массачусетского технологического института (500 тыс. долларов) за изобретение компьютерной мыши (1968).

1998 - в научном музее Вирджинии (США) сооружена самая большая в мире периодическая таблица химических элементов - 8 на 19,5 метров.

2003 - Россия приняла решение вывести свои миротворческие контингенты из Косово, а также из Боснии и Герцеговины.