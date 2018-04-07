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Тюменцам предлагают оценить экологию в городе

12:23 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают принять участие в социологическом исследовании. Главная цель опроса - выяснить мнения жителей об экологической обстановке в городе. 

Автором исследования является магистрант ТюмГУ Ярослав Ковинько. Прохождение теста занимает около 10 минут. Вопросник разбит на три раздела. В каждом жителю предстоит ответить на вопросы о жизненных приоритетах, месте экологии в его жизни, отношении к раздельному сбору мусора и его переработке, а также зеленых насаждениях на улицах, пишет "Вслух.ру". 

Результаты исследования планируется опубликовать в июне 2018 года. Все данные собираются анонимно через специальную форму в Google Docs.  

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