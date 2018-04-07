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Тюменская студентка представила свое видение борьбы с коррупцией на Всероссийском конкурсе

13:24 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото minpromtorg.gov.ru

Тюменка представила проект "Коррупции – нет!" во время очного этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов "Если бы я был Президентом", который прошел в Санкт-Петербурге.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, участники представили свои предложения в сфере развития здравоохранения, образования, социальной политики, комфортной городской среды, обороны и безопасности, электронного правительства и цифровой экономики, основных направлений внешней политики. 

В заочном этапе конкурса жюри рассмотрело около 30 тысяч заявок, из которых отобрало одну тысячу работ. Студенческое сообщество Тюменской области представила Светлана Левина из Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Девушка защищала свою работу "Коррупции – нет!" в номинации "Рисунок".

В рамках конкурса прошла панельная дискуссия "Выявление и поддержка юных талантов", деловая игра "Гражданский совет", "Выборы" и другие, пишет "АиФ - Западная Сибирь". 

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