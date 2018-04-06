Автозимники на Ямале закроют до 30 апреля

МЧС России по Ямалу

Все зимние автомобильные дороги регионального значения закроются до 30 апреля. Об этом сообщили специалисты дорожной дирекции Ямала во время выезда на зимник.

"По контрактам зимники должны работать до 30 апреля, но обычно мы их закрываем немного раньше по погодным условиям. По опыту прошлых лет – это период с 20 по 30 апреля. В округ пришло потепление, поэтому даты закрытия зимников напрямую зависят от повышения температуры", - рассказал инженер отдела содержания и ремонта автодорог дорожной дирекции Ямала Владимир Щепин.

С 9 апреля часть зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги будет закрыта. Дорожники из Югры закрывают участок от границы округа до села Теги, в связи с чем ямальские дорожники закрывают участок от села Азовы до границы округа. По участкам Лабытнанги – Мужи – Азовы движение будет открыто, пока позволяют погодные условия.

6 апреля проезд по всем региональным зимникам обеспечен. По сезонным автодорогам Салехард – Надым и Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах Ямала) открыто движение для всех транспортных средств массой до 30 тонн. На зимнике Уренгой – Красноселькуп запрещено движение для легковых неполноприводных авто массой до 3,5 тонн, для всего остального транспорта массой до 30 тонн движение открыто. На участке Аксарка – Салемал – Панаевск зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале разрешено движение для всех видов транспорта массой до 20 тонн, на участок Панаевск – Яр-Сале допускаются только полноприводные и грузовые авто массой до 20 тонн.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, поскольку это опасно для жизни. При движении по открытой зимней автодороге необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию. Также рекомендуется двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей. Пользователей просят сообщать о проблемных участках зимников и застрявших автомобилях дежурным на КПП.

Получить оперативную информацию о состоянии зимних автодорог можно по телефону 8 (34922) 7-17-04. Актуальная информация о состоянии ледовой переправы и зимников регионального значения, допустимом тоннаже и режиме работы размещена на интерактивной карте, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.