О мерах поддержки семей с детьми можно узнать на региональном портале госуслуг

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут не только подать заявление на получение свидетельства о рождении ребенка онлайн, но и проконсультироваться со специалистами загса, не выходя из дома.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, на портале государственных и муниципальных услуг Тюменской области размещена вся информация по вопросам предоставления мер социальной поддержки в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Кроме того, в зале ожидания управления ЗАГС установлен компьютер с выходом на портал госуслуг. Специалист Центра обеспечения мер социальной поддержки готов помочь всем желающим зарегистрироваться и открыть подтвержденную учетную запись.

Дополнительно о порядке предоставления государственных услуг можно узнать в информационно-справочной службе региона по телефонам: 8-800-100-12-90, (3452)566-330, или на сайте.