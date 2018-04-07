Центр паллиативной помощи детям открылся в Тюмени

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В Тюмени появилась организация, оказывающая паллиативную помощь тяжелобольным детям. В автономную некоммерческую организацию “Помоги жить” вошли семь тюменских врачей.

Как рассказала директор организации, анестезиолог-реаниматолог Марина Процкая, в течение нескольких лет она и ее коллеги оказывали помощь детям неофициально, на добровольных началах.

У организации пока нет собственного помещения, но уже имеются дети, которым нужна помощь. В Тюмени и Тюменской области сегодня проживают около 460 детей с неизлечимыми недугами. У 69 процентов из них - тяжелые неврологические диагнозы, у 10 процентов - тяжелые пороки развития, примерно столько же приходится на онкологию и тяжелые заболевания разных систем организма. Этим детям никогда не выздороветь. Большинство не могут самостоятельно ходить, сидеть, испытывают трудности с дыханием и питанием.

Как пишет "Вслух.ру", паллиативная помощь - не попытка вылечить больного, а поддержка человека и его семьи в период болезни. Она оказывается с момента постановки диагноза и может быть необходима в течение длительного времени. Это не только материальная поддержка в приобретении нужного оборудования и препаратов, но также медицинская, психологическая, социальная помощь.

Реквизиты и подробную информацию можно получить в группе.