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В Тобольске стартует образовательный проект по менеджменту

18:14 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото мультицентра "Моя территория"

Образовательный проект "Фабрика проектного менеджмента" стартует в тобольском мультицентре "Моя территория" 22 апреля. Участие в проекте бесплатное, но необходима регистрация.

Фабрика проектного менеджмента пройдет в три этапа: образовательная программа, стажировки и деловая игра. В течение двух недель студенты, школьники, руководители молодежных сообществ и общественных организаций, представители медиасферы разделятся на группы по направлениям и примут участие в мастер-классах федеральных и региональных экспертов. 

После первого этапа участники будут стажироваться в крупных компаниях Тобольска или присоединятся к команде "Моей территории" и реализуют серию городских событий. Участники, успешно прошедшие все этапы проекта, будут приглашены на итоговое событие, где им будут вручены сертификаты о прохождении курса, пишет "КП-Тюмень". 

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