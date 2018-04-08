Тюменцы стали лауреатами на Всероссийском хореографическом фестиваль-конкурсе

фото: ИА "Тюменская линия"

Резиденты "Космоса" стали лауреатами на Всероссийском хореографическом фестиваль-конкурсе в Екатеринбурге трижды. Коллектив "Хореографической мастерской Александры Балецкой" получил высокую оценку жюри.

Фестиваль-конкурс "Контур" вызывает огромный интерес среди профессионалов и любителей в области хореографии. В этом году в Екатеринбург приехали около 300 коллективов со всей страны: Курган, Омск, Челябинск, Пермь. В "Контуре" коллективы соревновались в таких номинациях как "Танцевальный спектакль", "Contemporary", "Jazz танец", "Авторская хореография" и "Эстрадный танец". В состав жюри вошли Лика Шевченко (Москва) – обладатель премии "Золотая маска", Влад Морозов (Челябинск) – двукратный номинант на самую именитую театральную премию России и еще несколько известных режиссеров и танцовщиков.

На фестиваль-конкурс резиденты Молодежного театрального центра "Космос" танцовщики "Хореографической мастерской Александры Балецкой" приехали с тремя номерами и все три получили лауреатство. Номер "Вздрогнешь – и горы с плеч…" (постановщик Наталья Казекина) стал лауреатом II степени в номинации "Авторская хореография", а "proРВАТЬся" (постановщик Александра Балецкая) отметили I степенью в номинации "Эстрадный танец". Ещё один номер "Зависимость от полета" (постановщик Александра Балецкая) получил лауреатство II степени в номинации "Contemporary", пишет "Мой портал".