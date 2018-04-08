"Тюменский бройлер" станет ближе к потребителям

фото: Тюменский бройлер

Купить продукцию тюменской птицефабрики можно будет в ярком фургоне, который будет курсировать по городу. Компания "ПРОДО Тюменский бройлер" намерена внедрить новую форму продаж. Об этом рассказала директор предприятия Оксана Величко.

"На Кубке мира по биатлону поэкспериментировали с фуд-траком, это яркий фургон, который свободно может переезжать с места на место, то есть своеобразный стрит-фуд на колесах. Вполне возможно, что такой формат торговли будем использовать и в дальнейшем", - пояснила она.