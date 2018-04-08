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"Тюменский бройлер" станет ближе к потребителям

10:34 08 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: Тюменский бройлер

Купить продукцию тюменской птицефабрики можно будет в ярком фургоне, который будет курсировать по городу. Компания "ПРОДО Тюменский бройлер" намерена внедрить новую форму продаж. Об этом рассказала директор предприятия Оксана Величко. 

"На Кубке мира по биатлону поэкспериментировали с фуд-траком, это яркий фургон, который свободно может переезжать с места на место, то есть своеобразный стрит-фуд на колесах. Вполне возможно, что такой формат торговли будем использовать и в дальнейшем", - пояснила она. 

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