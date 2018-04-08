Юные лыжники преодолели многокилометровый марафон

фото центра “Аванпост”

Юные тюменские туристы из центра “Аванпост” совершили многокилометровый лыжный переход. За два дня ребята преодолели почти 25 километров, сообщает пресс-служба центра.

“Наша группа была сформирована из добровольцев, часть из которых не имела навыков полевых выходов. У девушек из спортивных групп “Функциональное многоборье” и “Полиатлон” есть опыт в овладении спортивными лыжами”, - отметил инструктор-методист Роман Луняшин.

Весь маршрут от озера Андреевское до села Мальково туристы прошли на специальных лесных лыжах с широкими полозьями.