Названы первые победители "Студенческой весны"

фото: ИА "Тюменская линия"

Стали известны первые итоги студенческой весны в Тюмени. В начале апреля прошло первое направление XXIII Областного фестиваля. Всего в номинациях "Интеллекта и научно-технического творчества" участвовали 29 команд.

В общем зачете первое и второе место среди любительских команд вузов заняли "Во все тяжкие" ТюмГУ и "Винегрет" ТИУ. Замкнула тройку победителей команда ТИУ "5 литров кофе и сахарок". Среди ссузов первое место у "Теслы на колесах" Тюменского лесотехнического техникума, серебро и бронзу забрали "Те, кого нельзя называть" и "Рыцари круглого стола" Многопрофильного колледжа ТИУ. Лучшими в общем зачете среди спортивных команд стали "Сову в студию" ТюмГУ, второе и тертье место заняли команды "Поребрик" ТИУ и "Синдром отмены" ТГМУ.

По итогу команда, победившая в спортивном зачете, "Сову в студию" и сборная лучших игроков вузов и ссузов и Валерия Пирожкова — победитель конкурса #хочувчгк — вошли в состав тюменского Клуба знатоков и в финальной игре — версии телеигры "Что? Где? Когда?" — сыграли против ведущего — обладателя двух хрустальных сов и титула "Лучший капитан Клуба" телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Алексея Блинова.

Как пишет "Мегатюмень", инженеры и программисты на протяжении двух дней кастингов научно-технического творчества разрабатывали программное решение для задачи, связанной с манипулятором, собирали аппаратно-программный комплекс из компонентов для управления манипулятором. После чего занимались разработкой приложения, с помощью которого можно сделать свой дом умным и дистанционно управлять выключателем света или утюгом. С поставленными заданиями справились 3 команды из 6 заявленных: Коворкинг ТИУ (ТИУ), SAS_technologies (ТюмГУ), ЛАГ (Западно-сибирский государственный колледж).

"Очень здорово, что появилось такое направление, как "Интеллект и научно-техническое творчество". Студенческая весна меняется в правильном направлении. Для многих ребят — это первый опыт участия в подобных соревнованиях. Новое направление позволило объединить участников из разных вузов города. Надеюсь, скоро мы увидим крутые совместные проекты", — рассказал куратор направления "Интеллект и научно-техническое-творчество" Олег Войкин.