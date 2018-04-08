Тюменцев приглашают в Центр занятости на переобучение

trud.admtyumen.ru

Тюменцам, которые не могут найти работу, готовы помочь в Центре занятости Тюмени и Тюменского района. Здесь могут помочь пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Благодаря этому безработные получают профессию, востребованную на рынке труда, и трудоустраиваются. Об этом рассказал начальник отдела профессионального обучения Центра занятости населения Елена Самарина.

"В текущем году нами направлено на обучение более 150 человек по таким специальностям, как стропальщик, крановщик, каменщик, водитель погрузчика, электромонтер, охранник, швея, повар, продавец, парикмахер и др. В течение года будут производиться наборы по перечисленным профессиям, а также на курсы повышения квалификации: "1С: Бухгалтерия", "Управление и кадры", "Менеджер по закупкам", "Флорист". Хочу еще раз напомнить, что это государственная услуга, и она предоставляется бесплатно. А во время обучения выплачивается стипендия", - отметила она.

Как пишет "АиФ - Западная Сибирь", обращаться по вопросам дополнительного образования можно в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района по адресу: ул. Республики, 204В, корп. 3, отдел профессионального обучения, каб. 206, 210.