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Более тысячи водителей оштрафовали за неправильную перевозку детей

19:32 08 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
ГИБДД Тюменской области

Большинство дорожных аварий с участием детей происходит по вине водителей. В 2018 году в ДТП пострадал 61 ребенок, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. 

Как показывает статистика, автолюбители не всегда пропускают детей на пешеходных переходах и во дворах.

Среди причин происшествий, где пострадали дети-пассажиры - превышение водителями скорости движения, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, дистанции, очередности проезда перекрестков.

В двух ДТП сотрудники ГИБДД зафиксировали нарушение правил перевозки маленьких пассажиров их родителями.

Всего же в 2018 году автоинспекторы привлекли к административной ответственности более тысячи водителей, перевозящих детей без специальных удерживающих устройств.

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