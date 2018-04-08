Библиотека на колесах меняет маршрут движения

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская библиотека на колесах – библиобус – сменила маршрут движения по городу. До 30 июня автобус будет курсировать по новому расписанию, ознакомиться с которым можно на сайте Центральной городской библиотечной системы.

Маршрут библиобуса проходит через Салаирский, Московский, Ирбитский и Тобольский тракты. В самом городе машина завозит книги в Метелево, на Верхний Бор, в "Парфеново" и другие районы.

Необычный транспорт ходит по городу с государственным номером В692СР72, узнать его легко по яркой окраске. Придумали библиобус в 2007 году, чтобы частично решить проблему доступности библиотек в отдаленных микрорайонах Тюмени.

Библиотека на колесах перевозит фонды Централизованной городской библиотечной системы жителям малонаселенных окраин, где открытие стационарной библиотеки нецелесообразно. Читателями передвижной библиотеки на 1 января 2018 года стали 4 817 жителей отдалённых микрорайонов города, пишет "Вслух.ру".