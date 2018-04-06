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7 апреля - события дня

17:54 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" начнутся соревнования по настольному теннису в зачет XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в СОК "Здоровье" начнется первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2002-2003 гг.р.

В Тюмени в 10 часов в "Городском шахматном клубе" начнется первенство Тюменской области по шашкам, командное первенство Тюменской области по шашкам, областные соревнования "Чудо-шашки". 

В Тюмени с 11 до 15 часов в  ТРЦ "Кристалл", ТРЦ "Па-на-ма", "Вояж", "Магеллан", "Фаворит", "Сити Молл", "Окей" (на ул. Широтной, 199), "Кристалл", "Магнит" (Одесская, 31) пройдет мероприятие, направленное на профилактику неинфекционных заболеваний, будут работать "Палатки здоровья". 

В Тюмени в 11 часов Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева начнется лекция "Основы здорового питания".

В Тюмени в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" начнется торжественное открытие областных соревнований по лыжным гонкам на призы МС СССР ЗТ РСФСР А. Мельникова.

В Тюмени в 11 часов в Городском шахматном клубе начнутся соревнования по шахматам в зачет XVII Спартакиады журналистов Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре будет дан старт региональной акции "Областная зарядка". 

В Тюмени в 14 часов в ОДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется финал VIII областного фольклорного татарского фестиваля.

В Тобольске с 10 до 14 часов на территории ТРЦ "Жемчужина Сибири" пройдет акция в рамках Всемирного дня здоровья.

В Ишиме пройдет первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2006-2007 гг.р. сезона 2017-2018 гг.

В Омутинском районе пройдут соревнования по шахматам в рамках зональных соревнований Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области. 

Этот день в истории:

1348 - в Праге основан Карлов университет.

1795 - во Франции принят закон, по которому основной единицей длины стал метр.

1803 - в "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в России употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".

1827 - фармацевт Джон Уокер из английского городка Стоктон продал адвокату Никсону первые спички, о чем и записал в приходно-расходной книге.

1899 - пущен первый в Москве трамвай.

1927 - американский ученый Айвс продемонстрировал первый в мире видеотелефон.

1930 - в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ.

1946 - Восточная Пруссия включена в состав РСФСР в качестве Калининградской области.

1948 - вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения.

1956 - фирма грамзаписи Columbia Records прекратила выпуск пластинок на 78 об./мин.

1963 - Югославия провозглашена социалистической республикой.

1993 - выдана первая в постсоветской России лицензия на частную нотариальную деятельность.

1995 - после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.

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