8 апреля - события

t-l.ru

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" начнутся соревнования по настольному теннису в зачет XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в СОК "Здоровье" начнется первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2002-2003 гг.р.

В Тюмени в 10 часов в "Городском шахматном клубе" начнется первенство Тюменской области по шашкам, командное первенство Тюменской области по шашкам, областные соревнования "Чудо-шашки".

В Ишиме пройдет первенство Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2006-2007 гг.р. сезона 2017-2018 гг.

В Омутинском районе пройдут соревнования по шахматам в рамках зональных соревнований Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

Этот день в истории:

1158 - князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.

1766 - в США запатентована первая пожарная лестница.

1853 - открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1904 - Англия и Франция подписали соглашение о союзе, получившее название Entente cordiale, т. е. "Сердечное согласие". По произношению первого слова союз этот стал называться Антантой.

1918 - российский триколор был заменен красным флагом.

1944 - в СССР принимается постановление о восстановлении пограничной службы на западных границах.

1957 - в Москве пьесой Розова "Вечно живые" открыт театр "Современник".

1974 - на советский экран вышла комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".

1999 - правительство Югославии объявило о прекращении боевых действий в Косово.