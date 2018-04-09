10 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция управляющего розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гарифа Ромашкина "Взрывной рост кредитования в Тюменской области: причины и прогнозы".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 13 часов в институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37, актовый зал) начнется автограф-сессия серебряного и бронзового призера чемпионата Европы Евгения Гараничева и призера Олимпийских игр Дениса Спицова. В 14 часов начнется парад выдающихся студентов и магистрантов, прославивших Тюмень на мировой арене в сезоне 2017-2018 г.

В Тюмени в 15 часов в ТИУ (ул. Луначарского, 2, спортзал) начнутся соревнования по волейболу в рамках спартакиады вузов города.

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется собрание членов региональной общественной организации "Ассоциация полярников Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, зал пресс-конференций) начнется награждение членов нового Студенческого совета региона.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется онлайн-лекция эксперта в области поведенческого маркетинга Владимира Козлова "Как построить бизнес, у которого есть будущее".

Этот день в истории:

1633 - бананы, ранее не виданные в Англии, начали продавать в лондонском магазине.

1722 - по указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

1833 - впервые началось производство спичек.

1841 - вышел первый номер газеты New York Tribune.

1849 - американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1925 - город Царицын переименован в Сталинград (ныне Волгоград).

1941 - объявлено создание Хорватии.

1970 - Русская православная церковь предоставила автономию православной церкви в США.