Современное пожарное оборудование будут выпускать под тюменским брендом

Современное пожарное оборудование будут выпускать под тюменским брендом. Фото www.tyumen-region.ru

Развернуть опытно-конструкторское производство современного пожарного оборудования в Тюменской области планирует компания "Орион" в 2018 году.

При поддержке Инвестиционного агентства она реализует комплексный проект, направленный на противопожарную безопасность жилых помещений. Сотрудничество началось в июне 2017 года, в спустя несколько месяцев инвестпроект "Ориона" по строительству современного завода по производству пожарного инвентаря был включен в реестр проектов агентства.

Компания планирует наладить серийный выпуск электротехнической продукции, оснащенной средствами раннего оповещения о пожаре и противопожарной защиты; средств пожарной автоматики, автономных комбинированных пожарных извещателей в том числе с использованием перспективных стандартов связи; автономных устройств пожаротушения.

На первом этапе взаимодействия сотрудники Инвестиционного агентства оказали информационную поддержку, организовали встречи для детального изучения вопроса по выпуску пожарной продукции и обсуждения законодательных инициатив на уровне законодательных органов государственной власти региона, регионального органа МЧС России и других заинтересованных структур.

Помощь агентства позволила быстро пройти процедуру сертификации автономных устройств пожаротушения в Академии ГПС МЧС России и наладить выпуск автономного устройства порошкового пожаротушения "Орион" (АУПП "Орион") в КНР. Первая партия поступила в продажу в январе 2018 года. Это даст возможность изучить и подготовить рынок к моменту массового производства, позволит покупателям узнать бренд, сформировать ценовую политику и определить оптимальные объемы планируемого производства.

Инвестиционное агентство оказало содействие в решении вопросов, связанных с таможенным оформлением поставки из КНР и выпуском товара, получению необходимых разъяснений по классификации товара ООО "Орион" таможенными органами по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, что ускорило поступление автономных устройств пожаротушения на рынок.

Сейчас активно формируется партнерская сеть, подписаны договоры и определены дилеры в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. Совместными усилиями продукция компании представлена во всех регионах России, включая Крым. АУПП "Орион" вышли на рынок Беларуси.

При консультационном сопровождении Инвестиционного агентства компания "Орион" подала заявки в ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" на регистрацию товарных знаков.

Налажено взаимодействие со страховыми компаниями для реализации программы комплексного страхования жизни, здоровья, имущества граждан и гражданской ответственности на случай пожаров при одновременном оснащении жилых помещений средствами раннего обнаружения и оповещения о пожаре и первичными средствами пожаротушения. Программа будет способствовать соблюдению правил пожарной безопасности в жилых помещениях жителями региона .

Опытно-конструкторское производство в Тюменской области будет организовано на площадях, предоставленных в аренду по договору с Агентством инфраструктурного развития Тюменской области. В последующем его планируется развернуть на площадке индустриального парка "Богандинский", сообщается на деловом портале правительства региона.