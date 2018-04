11 апреля - события

В Тюмени в 10 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний) начнется заседание научно-технического совета при департаменте.

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования в рамках чемпионата России по скалолазанию.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная проектам РОО "Бессмертный полк России" и АНО "МЦП "Связь поколений". Участники: руководитель регионального исполкома ООД "Бессмертный полк России" Галина Валуева, сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 323) в режиме видеоконференции начнется заседание совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина "Итоги работы управления и итоги осуществления федерального государственного охотничьего надзора в Тюменской области за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения за 1 квартал 2018 года".

В Тюмени в 12 часов в Доме культуры "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется митинг-концерт, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В Тюмени в 13 часов 30 минут во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное открытие Всероссийского научного форума "Неделя молодежной науки".

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник им. В.И. Муравленко" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное 100-летию военного комиссариата.

В Тюмени в 15 часов в историческом парке "Россия — Моя История" (ул. Орджоникидзе, 47) начнется открытие мультимедийной выставки "Имена из солдатских медальонов".

В Тюмени в 16 часов в департаменте образования и науки Тюменской области начнется церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников "Созвездие Россетей".

В Тюмени в 19 часов на стадионе ФК "Тюмень" (ул. Коммуны, 22/1) начнется матч ФК "Тюмень" - ФК "Динамо–Спб".

Этот день в истории:

1857 - русский царь Александр II утвердил государственный герб России - двуглавого орла.

1864 - родился ученый-геолог Николай Высоцкий. Его детство и юность прошли в Тюмени.

1891 - Александр III подписал указ о закладке Великого сибирского пути - Транссиб.

1917 - была создана Красная гвардия.

1945 - в Москве подписан советско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве сроком на 20 лет. Этот договор был денонсирован советской стороной в сентябре 1949 в связи с резким ухудшением отношений с Югославией.

1963 - на экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса "Королева бензоколонки" с Надеждой Румянцевой в главной роли.

1963 - "Битлз" выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде.

1987 - в Ленинград прилетела поэтесса Ирина Одоевцева, вернувшаяся на родину спустя 65 лет.

1998 - в Калифорнии американец Эдвин Сирко уложил 545 домино на одну вертикальную костяшку домино, поставив тем самым мировой рекорд.

1992 - в Тихом океане выловили самую большую в мире барракуду весом 38,5 кг.