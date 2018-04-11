12 апреля - события дня

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал заседаний) начнется церемония награждения победителей и призеров XIV Всероссийского конкурса научных работ "Россия и современный миропорядок: новые вызовы, политико-правовая модернизация и государственный суверенитет".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие Всероссийской научно-практической конференции "Новые технологии в диагностике, лечении и профилактике: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, инфекции, паразитозы". На 9 часов 30 минут запланирован пресс-подход.

В Тюмени в 10 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний) начнется заседание Общественного совета при департаменте.

В Тюмени в 13 часов в ЦРТДиЮ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) начнется очный этап конкурса социальных проектов "Инициатива".

В Тюмени в 13 часов в филармонии (ул. Республики, 34, концертный зал им. Ю. Гуляева) начнется бесплатная генеральная репетиция Тюменского филармонического оркестра.

В Тюмени в 16 часов на базе кафе "Ассорти" (ул.Пермякова, 1) начнется встреча в формате "Job-кафе" "Мое "завтра" начинается уже сегодня".

В Тюмени в ДТИС "Пионер" (ул.Челюскинцев, 46) продолжится Всероссийский научный форум "Неделя молодежной науки".

Этот день в мире:

1684 – умер Николо Амати, выдающийся итальянский мастер смычковых инструментов.

1823 – родился драматург Александр Островский.

1881 - объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.

1839 – родился русский путешественник, исследователь Центральной Азии Николай Пржевальский.

1861 – началась гражданская война в США между северными и южными штатами.

1912 – родился актер Ефим Копелян.

1918 – издан знаменитый декрет Совнаркома о монументальной пропаганде.

1919 – рабочие станции Москва - Сортировочная по собственной инициативе бесплатно отработали выходной день.

1927 - переворот Чан Кайши в Нанкине и Шанхае.

1931 – родился Леонид Дербенев, поэт-песенник.

1933 – родилась испанская оперная певица (сопрано) Монсеррат Кабалье.

1938 – умер в эмиграции Федор Шаляпин.

1944 – войска Красной армии освободили от немцев Тирасполь.

1945 – умер 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт.

1961 - состоялся первый в мире полет человека в космос на советском космическом корабле "Восток". Первым космонавтом стал Юрий Гагарин.