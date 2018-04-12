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13 апреля - события дня

17:54 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

В Тюмени в 9 часов в "Областной клинической больнице №1" (д. Патрушева, ул. Семовских, 10/4, конференц-зал) начнется областная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы неотложной педиатрии".

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12, конференц-зал) начнется пресс-конференция, посвященная чемпионату России по скалолазанию.

В Тюмени в 13 часов в областном геронтологическом центре (пр. Солнечный, 10/1) начнет работу школа волонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!". 

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал заседаний) начнется торжественная церемония награждения победителей олимпиады "Лучшие по праву" для учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций области. 

В Тюмени в 15 часов 15 минут в Информационно-библиотечном центре ТюмГУ откроется выставка "Россия удивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987–2017)". 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется  первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р. 

В с. Ярково в 13 часов в Ярковской центральной библиотеке (ул.Пионерская, 96) начнется мероприятие в рамках проекта "Календарь профессий". 

Этот день в истории:

1895 - подписан указ об учреждении в Михайловском дворце "Русского музея императора Александра III", ныне - Государственный русский музей.

1916 - в России образовано управление военно-воздушного флота (УВВФ).

1925 - образовано Всесоюзное общество слепых.

1925 - состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой линии Детройт - Чикаго (США). Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

1944 - Вениамину Кошукову, уроженцу с. Ильинка Казанского района Тюменской области, участнику Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза.

1960 - Франция провела первое испытание собственного ядерного оружия.

1962 - состоялось первое выступление знаменитой ливерпульской четверки The Beatles.

1967 - в Москве представители девяти соцстран приняли программу сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях — программу "Интеркосмос".

1967 - состоялось первое выступление Rolling Stones в Варшаве.

1997 - в Северной Африке выпал снег.

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