Молодые ученые в Тюмени говорили о настоящем и будущем России

Аспирант института экономики и права Петрозаводского государственного университета Олег Панов стал победителем XIV Всероссийского конкурса научных работ "Россия и современный миропорядок: новые вызовы, политико-правовая модернизация и государственный суверенитет".

Призерами - студентка Института государства и права Тюменского государственного университета Анна Казанцева, занявшая второе место, и студентка юридического заочного института Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Анастасия Клюквина.

Церемония награждения состоялась в Тюменской областной думе. В этом году конкурс был посвящен 100-летию со дня рождения Александра Солженицына и его труду "Как нам обустроить Россию (посильные соображения)". Участники конкурса - молодые ученые из Тюмени и других городов России - представили свои работы, посвященные различным вопросам и аспектам жизни нашей страны в современном мире.

"Предмет моего исследования – государственный суверенитет, изучением этого вопроса я занимаюсь еще со школы, поэтому вполне естественно, что я решил принять участие в конкурсе, тема которого практически созвучна с моей научной работой, - рассказал победитель конкурса Олег Панов. - Принять участие мне порекомендовала мой второй научный руководитель Инна Владимировна Мальцева, и я воспользовался этой возможностью".

Николай Ступников