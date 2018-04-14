up

14.04.2018 суббота

USD 61,4311

EUR 75,7507

В Тюмени 2..4 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ишимские школьники подготовились к ЕГЭ играючи

08:23 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото novotempo.com

Материалы ЕГЭ по математике стали основой для организации региональной игры, которая прошла на базе ишимского пединститута им. П.П. Ершова. Как сообщает  департамент образования и науки Тюменской области,  60 лучших выпускников Ишима и Ишимского района сыграли в "Математическую биржу".

Школьники играют роль "трейдеров", их задача – сохранить имеющийся первоначальный капитал (30 "талантов") и приумножить его, сделав правильный выбор в инвестировании". В работе - карточки с заданиями по математике и "акции" предприятий города Ишима. Соревнуясь между собой, команды зарабатывают "таланты" за выполненные задания.

Роль "арбитражного комитета" выполняли школьные учителя математики, а организаторами соревнований стали студенты факультета математики, информатики и естественных наук. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

11:12 Солнце снижает активность, метеозависимым людям станет легче
10:36 Школьник создал Красную книгу Юргинского района
10:19 В Центре автофиксации нарушений правил дорожного движения изменился график приема
09:36 Двое тюменцев стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"
09:22 VR-спектакль "В поисках автора" оценили жители Архангельска
08:23 Ишимские школьники подготовились к ЕГЭ играючи
20:12 У тюменской пенсионерки похитили крупную сумму денег
19:10 Уникальные подледниковые соленые озера обнаружены в Арктике
18:16 "Рубин" сыграет с молодежной командой
18:05 Хозяйка Яшмовой горы приглашает тюменцев в музей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев встретился с новым директором "РН-Уватнефтегаз"

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

Политика

Двое тюменцев стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

Экономика

Банк России выпустил памятную монету с Василием Струве

Тюменские предприятия представят продукцию китайским партнерам и потребителям

В Туртасе на ремонт муниципальных квартир выделят три миллиона рублей

Общество

Солнце снижает активность, метеозависимым людям станет легче

Школьник создал Красную книгу Юргинского района

В Центре автофиксации нарушений правил дорожного движения изменился график приема

Спорт

"Рубин" сыграет с молодежной командой

Волейболисты Тюменской области разыграют путевку в первую лигу

Тюменские скалолазы борются за чемпионство России

Происшествия

У тюменской пенсионерки похитили крупную сумму денег

В Сургуте мужчину подозревают в продаже несуществующих товаров на семь миллионов рублей

Житель Викуловского района изнасиловал односельчанку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+