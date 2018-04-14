Ишимские школьники подготовились к ЕГЭ играючи

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Материалы ЕГЭ по математике стали основой для организации региональной игры, которая прошла на базе ишимского пединститута им. П.П. Ершова. Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, 60 лучших выпускников Ишима и Ишимского района сыграли в "Математическую биржу".

Школьники играют роль "трейдеров", их задача – сохранить имеющийся первоначальный капитал (30 "талантов") и приумножить его, сделав правильный выбор в инвестировании". В работе - карточки с заданиями по математике и "акции" предприятий города Ишима. Соревнуясь между собой, команды зарабатывают "таланты" за выполненные задания.

Роль "арбитражного комитета" выполняли школьные учителя математики, а организаторами соревнований стали студенты факультета математики, информатики и естественных наук.