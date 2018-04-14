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VR-спектакль "В поисках автора" оценили жители Архангельска

09:22 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото из группы Медиаполиса в социальной сети

Жители Архангельска с восторгом приняли VR-спектакль "В поисках автора". Тюменцы представили свою постановку во время  XIV музыкально-театрального фестиваля "Европейская весна".

Идейный вдохновитель "Европейской весны" и руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов отметил, что организаторы фестиваля гордятся тем, что первыми привезли этот спектакль. 

"Многие зрители говорили, что театр залез в голову к зрителю. Это новый формат существования театра", – рассказала руководитель проекта Виктория Заворотчева.

В планах у молодежного театрального центра "Космос" показать VR-спектакль во многих городах России. Так, "В поисках автора" четыре раза сыграют 26 мая в Новосибирске на V межрегиональном театральном фестивале "Ново-Сибирский транзит". 

В спектакле играют актеры Тюменского драматического театра: Сергей Осинцев, Николай Аузин, Евгения Казакова, Кристина Тихонова и Игорь Гутманис. Режиссер спектакля – Данил Чащин, пишет "Мой портал". 

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