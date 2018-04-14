Школьник создал Красную книгу Юргинского района

фото: ИА "Тюменская линия"

Четвероклассник Максим Бобров из села Юргинское создал Красную книгу района. В каталог исчезающих животных и растений вошло более тридцати позиций.

На написание книги у ребенка ушло несколько месяцев. Школьник встречался с охотоведами, с сотрудниками музея и экологами. Как пишет газета "Тюменская область сегодня", за основу юный натуралист взял красную книгу Тюменской области. Спустя три месяца работа была завершена.

"Я была поражена. Максим не просто собрал в каталог исчезающие виды растений и животных Юргинского района, он смог сделать качественный анализ и систематизировал полученную информацию. До настоящего времени ничего подобного у нас в районе не было. Увидев электронный вариант, я не могла оставить труд ребенка без должного внимания. Мы обратились в нашу библиотеку с просьбой помочь издать эту книгу", - рассказала педагог Ольга Прутова.