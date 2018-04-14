Ялуторовским школьникам рассказали об ответственности за некорректное поведение в Интернете

Фото следственного комитета РФ

О видах административной и уголовной ответственности, сроках ее наступления ялуторовским школьникам рассказал заместитель Ялуторовского межрайонного прокурора Константин Зайцев.

Так, переписка с употреблением нецензурных выражений может привести к возбуждению дела. Особое внимание прокурор обратил на посещение экстремистских сайтов, где школьники могут подвергнуться негативному влиянию.

Не остался без внимания вопрос телефонного терроризма - заместитель прокурора привел пример, когда молодой человек после ссоры с отцом позвонил в полицию и сообщил адрес, по которому, якобы, хранится взрывчатка и готовится теракт. Это был адрес его родного дома. Сейчас этому юноше грозит тюремный срок до 5 лет.

Наиболее распространенным преступлением среди подростков является мелкое хищение. Украденный телефон, угнанный велосипед – всё это может привести к самым тяжким последствиям. Если сумма ущерба превысит 2 тыс. 500 рублей, то подросток будет привлечен не к административной, а к уголовной ответственности, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Некоторые правонарушения или преступления наносят имущественный, моральный вред, компенсировать который приходится родителям малолетнего нарушителя.