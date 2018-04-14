Завод "Стеклотех" укрепил позиции на рынке Удмуртии

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Завод "Стеклотех" увеличивает поставки продукции для нужд химической промышленности. Об этом рассказала генеральный директор завода Елена Острягина.

В 2017 году наладилось сотрудничество с промышленниками из республики Удмуртии.

"Наши заказчики убедились в качестве тюменской продукции и вышли на больший объем поставок. Все бутылки проходят тесты на противоударность и гидродавление. Мы готовы к экспериментам, и к расширению перечня продукции", - отметила она.