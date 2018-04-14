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Тюменских подростков приглашают к общению

13:23 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: Шанс72

Тюменские подростки в возрасте от 12 до 16 лет могут стать участниками социального проекта "Шанс". Проект направлен на поддержку детей, которые имеют трудности в общении со сверстниками и взрослыми и нуждаются в помощи и поддержке.

Со своими наставниками ребята посетят психологические тренинги, творческие мастер-классы, спортивные занятия. Проект проводится в третий раз, с детьми, которые прошли наставничество произошли различные позитивные изменения.

"Мы стали друзьями: со своим наставником мы продолжаем общаться, хотя проект закончился в декабре. За четыре месяца росли вместе: для нас подготовили так много разных дел, все понравились, но особенно запомнились тренировки в скейт-парке SibSub и рисование на воде", — рассказала тринадцатилетняя участница проекта Анастасия. 

Отметим, в этом году желание стать наставниками изъявили 120 активных тюменцев. Своим опытом поделятся политики и спортсмены, менеджеры и психологи, тренеры и руководители креативных и творческих индустрий, художники и журналисты, дизайнеры и представители молодежных сообществ. 

Сейчас будущие наставники посещают образовательные курсы — лекционные и практические сессии, посвященные психологическим аспектам работы с ребенком. Занятия проводят практикующие психологи, которые будут работать с будущими наставниками 24 часа в течение месяца.

Подробную информацию о проекте можно узнать в официальной группе во "Вконтакте", пишет "Мегатюмень". 

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