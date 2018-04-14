Тюменцы перестали болеть брюшным тифом и холерой

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В Тюменской области снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, тюменцы стали болеть ими реже на 5,1%.

В частности, специалисты отмечают, что заболеваемость дизентерией снизилась на 37,5%, сальмонеллезом на 14%, инфекциями ротавирусной этилогии на 22%. В 2017 году в регионе вообще не зарегистрировано случаев заболевания брюшным тифом, холерой, паратифами, полиомиелитом.

В то же время, за отчетный период в области зарегистрировано два случая групповых заболеваний острыми кишечными инфекциями, связанных с употреблением продуктов в предприятиях общественного питания. Оба случая произошли в Тюмени, в результате пострадало 32 человека, включая одного ребенка. В ведомстве отмечают, что в 2016 году таких случаев было три, пишет "Вслух.ру".