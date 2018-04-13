14 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в jбластной клинической больнице №1" (ул. Котовского, 55) начнется областная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы неотложной педиатрии".

В Тюмени в 9 часов на кортах гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49) начнутся традиционные чемпионат и первенство города по бадминтону.

В Тюмени в 10 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко. 1) начнется церемония закрытия заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике.

В Тюмени в 10 часов в СК "ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди младших юношей до 15 лет на призы РОО "Новый Поток".

В Тюмени в 11 часов в kегкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования по гиревому спорту в рамках XII cпартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в отеле "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6, к. 1/7, зал "Иртыш") начнется женский предпринимательский форум "Она это сделала".

В Тюмени в 13 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал заседаний) начнется акция "Тотальный диктант".

В Тюмени в 13 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется открытый Кубок Тюменской области по бодибилдингу.

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах "Скорость" и "Трудность" и Кубок России в дисциплине "Боулдеринг".

В Тюмени в Тюменском ОССК ДОСААФ России (ул. Ямская, 116, стр. 3) пройдет открытое первенство Тюменской области по пулевой стрельбе "Юный стрелок России".

В с. Б.Сорокино, в с. Нижняя Тавда и в с. Голышманово пройдут соревнования по мини-футболу в рамках XXI Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) пройдет интерактивное мероприятие для школьников и родителей "Лечебное дело" в рамках научно-образовательного проекта "Умная Тюмень".

В Ялуторовске в 12 часов на Сретенской площади начнется народное казачье гуляние "Красная горка".

В Аромашево откроется новый зал торжественных регистраций отдела ЗАГС Аромашевского района.

Этот день в истории:

1543 - завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

1618 - в Сибири на берег реки Томи высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога, ныне города Новокузнецка.

1861 - началась Гражданская война в США между Севером и Югом.

1871 - в Германии учрежден парламент - рейхстаг.

1909 - создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне — "Бритиш Петролеум").

1912 - суперлайнер "Титаник", столкнувшись ночью с айсбергом, затонул в Атлантическом океане.

1927 - с конвейера автомобильного завода в шведском Гетеборге сошел первый автомобиль "Вольво".

1956 - Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали первый видеомагнитофон.

1961 - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

1991 - из Музея Ван Гога похищено 20 картин на 500 млн долларов.

1999 - ВВС НАТО нанесли удар по колонне албанских беженцев, перепутав их с югославской военной колонной. В итоге погибли 75 албанцев, которых американцы собрались защищать от сербов.