up

13.04.2018 пятница

USD 62,0659

EUR 76,7569

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

14 апреля - события дня

17:54 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в jбластной клинической больнице №1" (ул. Котовского, 55) начнется областная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы неотложной педиатрии". 

В Тюмени в 9 часов на кортах гимназии № 21 (ул. Орджоникидзе, 49) начнутся традиционные чемпионат и первенство города по бадминтону.

В Тюмени в 10 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко. 1) начнется церемония закрытия заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике.

В Тюмени в 10 часов в СК "ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди младших юношей до 15 лет на призы РОО "Новый Поток".

В Тюмени в 11 часов в kегкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся соревнования по гиревому спорту в рамках XII cпартакиады трудовых коллективов Тюменской области. 

В Тюмени в 11 часов в отеле "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6, к. 1/7, зал "Иртыш") начнется женский предпринимательский форум "Она это сделала".

В Тюмени в 13 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал заседаний) начнется акция "Тотальный диктант".

В Тюмени в 13 часов во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется открытый Кубок Тюменской области по бодибилдингу. 

В Тюмени в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах "Скорость" и "Трудность" и Кубок России в дисциплине "Боулдеринг". 

В Тюмени в Тюменском ОССК ДОСААФ России (ул. Ямская, 116, стр. 3) пройдет открытое первенство Тюменской области по пулевой стрельбе "Юный стрелок России". 

В с. Б.Сорокино, в с. Нижняя Тавда и в с. Голышманово пройдут соревнования по мини-футболу в рамках XXI Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. 

В Тюмени в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) пройдет интерактивное мероприятие для школьников и родителей "Лечебное дело" в рамках научно-образовательного проекта "Умная Тюмень". 

В Ялуторовске в 12 часов на Сретенской площади начнется народное казачье гуляние "Красная горка". 

В Аромашево откроется новый зал торжественных регистраций отдела ЗАГС Аромашевского района. 

Этот день в истории:

1543 - завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

1618 - в Сибири на берег реки Томи высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога, ныне города Новокузнецка.

1861 - началась Гражданская война в США между Севером и Югом.

1871 - в Германии учрежден парламент - рейхстаг.

1909 - создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне — "Бритиш Петролеум").

1912 - суперлайнер "Титаник", столкнувшись ночью с айсбергом, затонул в Атлантическом океане. 

1927 - с конвейера автомобильного завода в шведском Гетеборге сошел первый автомобиль "Вольво". 

1956 - Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали первый видеомагнитофон.

1961 - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина. 

1991 - из Музея Ван Гога похищено 20 картин на 500 млн долларов.

1999 - ВВС НАТО нанесли удар по колонне албанских беженцев, перепутав их с югославской военной колонной. В итоге погибли 75 албанцев, которых американцы собрались защищать от сербов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

20:12 У тюменской пенсионерки похитили крупную сумму денег
19:10 Уникальные подледниковые соленые озера обнаружены в Арктике
18:16 "Рубин" сыграет с молодежной командой
18:05 Хозяйка Яшмовой горы приглашает тюменцев в музей
17:54 14 апреля - события дня
17:43 В Заводоуковске стартовал конкурс ко Дню Победы
17:40 Банк России выпустил памятную монету с Василием Струве
17:32 На Земле Франца-Иосифа на медведиц надели спутниковые ошейники
17:21 Тюменских селян волнуют вопросы господдержки и улучшения жилищных условий  
17:10 В Сургуте мужчину подозревают в продаже несуществующих товаров на семь миллионов рублей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев встретился с новым директором "РН-Уватнефтегаз"

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Банк России выпустил памятную монету с Василием Струве

Тюменские предприятия представят продукцию китайским партнерам и потребителям

В Туртасе на ремонт муниципальных квартир выделят три миллиона рублей

Общество

Уникальные подледниковые соленые озера обнаружены в Арктике

Хозяйка Яшмовой горы приглашает тюменцев в музей

14 апреля - события дня

Спорт

"Рубин" сыграет с молодежной командой

Волейболисты Тюменской области разыграют путевку в первую лигу

Тюменские скалолазы борются за чемпионство России

Происшествия

У тюменской пенсионерки похитили крупную сумму денег

В Сургуте мужчину подозревают в продаже несуществующих товаров на семь миллионов рублей

Житель Викуловского района изнасиловал односельчанку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+