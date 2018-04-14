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15 апреля - события дня

18:00 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе пройдут соревнования по шахматам в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева. 

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется интерактивная выставка "Ее величество чашка".

В Тюмени в 14 часов в областном санаторном оздоровительно-образовательном центре "Витязь" (21 км Ялуторовского тракта) начнется праздник встречи весны народов Севера "Вороний день". 

В Тюмени в 15 часов в историческом парке "Россия - моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) начнется мастер-класс по изготовлению оберегов-неразлучников.

В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюмени по спортивному туризму в дисциплине "Дистанция пешеходная-связка", "Мост-2018". 

В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах "Скорость" и "Трудность" и Кубок России в дисциплине "Боулдеринг". 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р.

В Тюмени в тюменском ОССК ДОСААФ России (ул. Ямская, 116, стр. 3) пройдет открытое первенство Тюменской области по пулевой стрельбе "Юный стрелок России".

В с. Б.Сорокино, в с. Нижняя Тавда и в с. Голышманово пройдут соревнования по мини-футболу в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная Победе в Великой Отечественной войне.

Этот день в истории:

1999 - в автокатастрофе погиб знаменитый итальянский модельер Никола Труссарди.

1972 - игрок московского "Торпедо" Виктор Шустиков стал первым футболистом, сыгравшим в чемпионате России 400 игр.

1971 - восстановлено телефонное сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.

1970 - американский экипаж корабля "Аполлон-13" отдалился от Земли на рекордное для человека расстояние- 400,171 км.

1945 - войска союзников освободили узников нацистского концлагеря Берген-Бельзен.

1932 - в апрельском номере журнала "Молодая гвардия" опубликованы первые главы романа Николая Островского "Как закалялась сталь".

1927 - Швейцария и СССР установили дипломатические отношения.

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