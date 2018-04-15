16 апреля - события дня

В Тюмени в 12 часов 30 минут от Главпочтамта (ул. Республики, 56) начнется пресс-тур по отделениям связи Тюмени.

В Тюмени в 16 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204 В, корп 3, конференц-зал) начнется профориентационный квест для школьников.

В Тюмени в областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России пройдут соревнования по пулевой стрельбе в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Этот день в истории:

1518 - впервые обменялись дипломатическими посланиями русский царь Василий III и французский король Франциск I.

1797 - коронация российского императора Павла I в Успенском соборе Московского кремля.

1797 - в России учрежден Орден Святой Анны.

1898 - вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.

1905 - создан первый в России профсоюз - Союз рабочих печатного дела.

1917 - прибытие Ленина из эмиграции на Финляндский вокзал Петрограда.

1919 - начало восстания матросов на кораблях французской эскадры на Черном море (по 27 апреля).

1922 - подписание советско-германского Рапалльского договора. Установление дипломатических отношений между СССР и Германией.

1932 - на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.

1934 - учреждение почетного звания Героя Советского Союза.

1964 - американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

2009 - снятие режима контртеррористической операции в Чечне.